Netflix: la classifica delle 10 serie TV più visti in Italia

Netflix, il colosso statunitense dello streaming on demand, ha da poco inaugurato il suo sito ufficiale nel quale è possibile consultare quali sono i contenuti più apprezzati al mondo dove la piattaforma è attiva. Un'opportunità davvero utile per aiutarci a capire quale potrebbe essere la prossima serie TV o il prossimo film che inizieremo. Quindi, se non sai cosa guardare nei prossimi giorni, meglio se dai un'occhiata a questo articolo dove ti riveleremo la classifica delle 10 serie TV più viste in Italia.

Ecco la Top 10 di Netflix in Italia

Vediamo subito quali sono le serie TV entrate oggi nella Top 10 di Netflix Italia. Si tratta di una classifica dei 10 contenuti più visualizzati dagli abbonati italiani. Una cartina tornasole che ci permetterà di scegliere sicuramente un contenuto interessante capace di incollarci allo schermo dall'inizio alla fine.

Partiamo subito dal titolo numero uno, indiscusso: Strappare lungo i bordi. Tutti ne abbiamo sentito parlare. Tra apprezzamenti sinceri e critiche pesanti, non si può dire che questa serie TV non stia facendo parlare di sé e del suo ideatore, il fumettista Zerocalcare. “Un fumettista romano la cui coscienza prende le forme di un armadillo riflette sulla sua vita e un amore mancato mentre con due amici si reca fuori città“.

Segue poi al secondo posto, tra i titoli più visti su Netflix, La regina del flow. Emozionante e adrenalinica serie TV con Carolina Ramírez, Carlos Torres e Andrés Sandoval. “Diciassette anni dopo essere finita ingiustamente in prigione, una brava cantautrice vuole vendicarsi di chi l'ha mandata in rovina e ha sterminato la sua famiglia“.

Terzo posto invece per l'avvincente e commovente Maid. Questa serie TV racconta di “una giovane madre in fuga da un rapporto violento che inizia a lavorare come domestica, mentre lotta per mantenere la figlia e costruire un futuro migliore“.

Quarto posto invece l'attesissima serie TV Netflix Cowboy Bebop. Alla sua prima stagione sta già riscuotendo un ottimo successo. “Ricchi di stile ma sempre a corto di soldi, i cacciatori di taglie Spike, Jet e Faye setacciano il sistema solare in cerca di lavoro e fanno i conti con il loro passato“.

Al quinto posto invece troviamo Arcane. Questa particolare serie TV racconta di due sorelle che combattono su fronti opposti di una guerra tecnologica e magica. Nel frattempo è scesa al sesto posto la serie TV Netflix di successo, Squid Game ora disponibile anche con il doppiaggio in italiano.

Continuiamo poi con Dynasty che, arrivata alla sua quarta stagione, continua ad appassionare gli abbonati con questo remake della serie TV cult degli anni '80, finendo così al settimo posto. “I Carrington e i Colby si contendono il controllo delle loro fortune e dei figli in questa moderna versione della classica soap da prima serata“.

Terzultimo posto invece per Narcos, la serie TV thriller che racconta la genesi della narcoguerra messicana degli anni '80. Al penultimo posto troviamo You che aveva catturato l'attenzione dei fan con la recente uscita della sua terza stagione. Infine, al decimo posto, sembra non convincere troppo Hellbound, serie TV al debutto con la prima stagione.

Insomma, ce n'è per tutti i gusti! Comunque sono in arrivo tantissimi altri contenuti su Netflix che completeranno il catalogo di dicembre 2021.