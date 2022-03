Netflix cancella altre serie TV: ecco quelle disponibili fino al 6 marzo

Ogni mese Netflix aggiorna il suo catalogo con contenuti sempre nuovi per rispondere in modo ottimale alle esigenze dei suoi abbonati. Nuovi film e nuove serie TV arricchiscono questa piattaforma molto amata dai suoi utenti.

Una caratteristica che pochi hanno, ma per la quale il colosso dello streaming on demand si è sempre contraddistinto. Contenuti originali e non, tutti possono trovare tantissimi titoli che li intratterranno davanti allo schermo.

Purtroppo però se ci sono novità in arrivo, c'è sempre chi deve lasciare la piattaforma. Lo sappiamo molto bene, visto che Netflix non fa sconti a nessuno. Che sia trascorso ormai il tempo di abbandonare il catalogo o che quel determinato contenuto non abbia registrato il successo sperato, alcuni titoli entrano a far parte di quelli che non saranno più disponibili. Infatti, Netflix ha annunciato che fino al 6 marzo 2022 cancellerà ancora diverse serie TV dal suo catalogo. Scopriamo quali sono.

Netflix cancella diverse serie TV anche a marzo

Netflix ha fatto sapere che ci sono alcuni titoli che entro il 6 marzo 2022 non saranno più disponibili a catalogo. Alcune delle serie TV che vi elencheremo qui sotto già non si trovano più sulla piattaforma, mentre altre hanno i giorni contati. Scopriamo insieme l'elenco sfortunato che abbandonerà il palcoscenico del colosso dello streaming on demand:

Marvel’s Daredevil

Marvel’s Iron Fist

Marvel’s Jessica Jones

Marvel’s Luke Cage

Marvel’s The Defenders

Marvel’s The Punisher

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D

Pose

American Crime Story: Il caso O.J. Simpson

American Crime Story: L’assassinio di Gianni Versace

Soundtrack

Sylvanian Families: i deliziosi mini episodi

Loo Loo Kids: le avventure musicali di Johnny e i suoi amici

The Dragon Dentist

Insomma, si tratta di un nutrito numero di serie TV cancellate. Nondimeno ci sono stati anche tempi peggiori. Alcune di queste saranno disponibili solo in esclusiva su Disney+ Star. Comunque non disperate, per il mese di marzo Netflix ha in serbo tantissimi film e serie TV.