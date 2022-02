Disney+: ecco i film e le serie TV in arrivo a marzo 2022

Ormai i servizi di streaming on demand stanno diventando la nuova modalità di vedere la televisione un po' in tutto il mondo. I costi di abbonamento sono relativamente economici e il contenuto che viene proposto è sempre ben al di là delle aspettative. Ogni mese, infatti, i titoli a catalogo vengono sempre arricchiti da nuove uscite. Scopriamo quindi quali saranno tutti i film e le serie TV in arrivo a marzo 2022 su Disney+. Tantissimi contenuti sono già stati programmati per il prossimo mese. Ecco il calendario completo.

Disney+: il calendario completo di marzo 2022

Febbraio sta per finire e forse avete quasi finito anche i contenuti arrivati questo mese su Disney+. Non disperate perché come sempre, questo servizio di streaming on demand ha già pronto un fitto calendario di titoli in arrivo a marzo 2022.

Si tratta di tantissime serie TV e film davvero avvincenti, molti dei quali super attesi dai fan. Se ancora non hai un abbonamento attivo a Disney+ puoi attivarlo da subito. L'iscrizione è semplice e veloce e potrai così accedere direttamente a sconti davvero incredibili.

Ora però vediamo tutti i contenuti che saranno disponibili giorno per giorno su Disney+ a partire dal prossimo mese.

Film in arrivo a marzo 2022

Cominciamo con i film che arriveranno a marzo 2022 su Disney+. Il palinsesto è davvero vasto e, soprattutto, variegato, così da abbracciare i gusti di tutti gli utenti iscritti al servizio di streaming on demand. Ecco il calendario completo:

West Side Story – 2 marzo;

Red – 11 marzo;

La fiera delle illusioni – 16 marzo;

Starbot: oltre la sfida – 18 marzo;

Un’altra scatenata dozzina – 18 marzo;

Gli occhi di Tammy Faye – 23 marzo;

Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U – 25 marzo;

L’era glaciale – le avventure di Buck – 25 marzo.

Le serie TV in arrivo a marzo 2022 su Disney+

Passiamo ora alle serie TV che sono in arrivo a marzo 2022 su Disney+. Saranno contenti gli abbonati per queste incredibili novità tra cui anche alcuni sequel di titoli davvero amati. Ecco il crono programma completo: