Netflix è una bomba: ad Aprile 2025 tantissime novità in arrivo

Netflix ha annunciato alcune delle tantissime novità che arriveranno sul catalogo durante tutto il mese di aprile. Film, Serie TV, Documentari, Docuserie, Show e Reality arricchiscono la piattaforma di streaming live e on demand più famosa al mondo.

Sono tantissime le novità in arrivo ad aprile su Netflix. Ecco quelle che sono state annunciate dalla piattaforma di streaming live e on demand e le loro sinossi ufficiali.

2 aprile 2025 Banger | Film | Commedia

Quando un’agente segreta offre a un DJ fallito la possibilità di liberarsi del giovane rivale, lui intravede la chance di tornare sulla cresta dell’onda.

3 aprile 2025 | Serie TV | Fantasy Devil May Cry | Serie TV | Fantasy

Quando un misterioso malvagio minaccia di aprire le porte dell’Inferno, un cacciatore di demoni dal fascino diabolico potrebbe essere la migliore speranza di salvezza per il mondo. Pulse | Serie | Drama

Alcuni specializzandi di un pronto soccorso affrontano emergenze mediche e conflitti personali dopo una controversa accusa nel loro ospedale a Miami. Jurassic World: Teoria del caos | Serie TV | Stagione 3 | Animazione

Il gruppo del Campo Cretaceo si riunisce per risolvere un mistero quando scopre un complotto globale che mette in pericolo i dinosauri… e loro stessi. Karma | Serie | Thriller

Un incidente fatale intreccia sei vite in un emozionante racconto fatto di karma e delitti, dove ognuno deve affrontare i propri legami personali e le proprie verità più oscure.

8 aprile Come vendere droga online (in fretta) | Serie TV | Stagione 4 | Commedia

Per riconquistare la ex, un giovane secchione incomincia a vendere ecstasy online dalla sua cameretta, diventando uno dei più grandi spacciatori in Europa. Kian’s Bizarre B&B | Reality Coreano

Kian84 organizza un eccentrico soggiorno in un B&B su un’isola remota, dove Jin dei BTS e Ji Ye-eun guidano gli ospiti attraverso imprese divertenti e un delizioso caos. The Clubhouse: un anno con i Red Sox | Docuserie

Questa serie di documentari immersivi entra nel dugout e si avvicina a stretto contatto con i Boston Red Sox 2024 durante la loro stagione delle montagne russe.

9 aprile Bad Influence: Il lato oscuro dei giovani influencer | Docuserie

In questo illuminante documentario reportage, adolescenti e genitori rivelano inquietanti storie di abusi e sfruttamento nel mondo dei baby influencer.

10 aprile Frozen Hot Boys | Film | Drama

Spinta dalle proprie motivazioni, l’insegnante di un centro di riabilitazione convince un gruppo di giovani emarginati a partecipare a una gara di sculture di ghiaccio in Giappone. Black Mirror | Serie TV | Stagione 7 | Drama

Una serie antologica di racconti angosciosi e spiazzanti che rivelano i tratti umani più oscuri, le innovazioni più sensazionali e tanto altro ancora.

15 aprile Glaskupan – La cupola di vetro | Film | Thriller

Quando la figlia di un’amica scompare, la criminologa Lejla si unisce alle ricerche e deve affrontare il trauma del proprio rapimento da bambina.

17 aprile Ransom Canyon | Serie TV | Dramma

Al centro, il Ransom Canyon non è solo una città. È un’idea. È il desiderio doloroso per il tuo primo amore. È il desiderio ardente di proteggere la tua famiglia. Sono i cowboy e gli amanti, i truffatori e i ladri. Lussuria, inganno, angoscia, casa … Ransom ha tutto.

23 aprile Bullet Train Explosion | Film | Azione

Quando un treno veloce diretto a Tokyo è destinato a esplodere se rallenta sotto i 100 chilometri all’ora, le autorità corrono contro il tempo per salvare i passeggeri nel panico.

24 aprile You | Serie TV | Stagione 5 | Thriller

Un uomo pericolosamente carismatico e ossessivo ricorre a misure estreme per entrare nelle vite delle donne che lo affascinano.

25 aprile Havoc | Film | Azione

Un detective disilluso (Tom Hardy) è costretto a immergersi nel mondo della criminalità per salvare il figlio di un uomo potente dopo un furto di droga finito male.

30 aprile L’eternauta | Serie TV | Fantascienza

Buenos Aires. Dopo una devastante nevicata tossica che uccide milioni di persone, Juan Salvo e un gruppo di sopravvissuti devono resistere a una forza invisibile da un altro mondo. Asterix & Obelix: Il duello dei capi | Serie TV | Animazione

Quando il druido del villaggio scorda come preparare la pozione magica, Asterix, Obelix e i Galli devono trovare nuove soluzioni per tenere a bada i conquistatori romani.



