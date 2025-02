Netflix: a marzo 2025 torna F1 Drive To Survive e tantissime altre novità

Se il febbraio di Netflix non sta scherzano, marzo 2025 sarà davvero entusiasmante per i suoi abbonati. Sono in programma tantissime novità che usciranno durante tutto il mese. Ci saranno anche grandi ritorni tra i quali l’attesissima settima stagione di Formula 1: Drive to Survive.

Netflix: lasciati sorprendere con i titoli di marzo 2025

Vediamo quindi tutti i titoli in arrivo a marzo 2025 su Netflix.

05 marzo Il Gattopardo (serie italiana, drammatico storico)

Ambientata nella Sicilia del XIX secolo, la serie segue le vicende del Principe Don Fabrizio Corbera di Salina e della sua famiglia aristocratica mentre affrontano i cambiamenti sociopolitici dell’unificazione italiana. Il protagonista si trova a dover stringere nuove alleanze e prendere decisioni difficili per preservare il futuro della sua casata, mettendo in discussione i propri principi.

07 marzo Formula 1: Drive to Survive (stagione 7, docuserie sportiva)

La settima stagione offre uno sguardo esclusivo dietro le quinte della stagione di Formula 1 2024, mostrando le intense rivalità tra piloti, le trattative tra team e momenti cruciali come il trasferimento di Lewis Hamilton in Ferrari. La serie promette di rivelare il dramma e l’emozione di un campionato che ha visto Max Verstappen conquistare il suo quarto titolo mondiale consecutivo. Quando la vita ti dà mandarini (serie k-drama, romantico)

Ambientata sull’isola di Jeju, questa serie racconta la storia d’amore tra una ragazza determinata e un ragazzo fedele. La loro relazione si sviluppa attraverso successi e fallimenti, dimostrando come l’amore possa resistere nel tempo e superare le generazioni. Plankton – Il film (animazione)

Il mondo di Plankton è messo sottosopra quando il suo piano per dominare il mondo viene sventato. La storia segue le avventure del piccolo protagonista mentre affronta sfide impreviste e cerca di salvare il suo regno.

14 marzo The Electric State (film, avventura)

Protagonisti Millie Bobby Brown e Chris Pratt in un viaggio retro-futuristico che segue un’adolescente orfana alla ricerca del fratello dopo una rivolta di robot. La trama si snoda attraverso paesaggi desolati e incontri inaspettati, esplorando temi di perdita e resilienza.

20 marzo The Residence (serie gialla, crime)

Un giallo avvincente che segue l’eclettico staff della Casa Bianca mentre indagano su un omicidio durante una cena di Stato. Ogni episodio svela nuovi sospetti e colpi di scena, mantenendo alta la suspense.

26 marzo Atrapados – In trappola (serie thriller argentina)

A Bariloche, la giornalista Ema Garay denuncia i criminali che eludono la legge. La sua vita prende una piega inaspettata quando incontra Leo Mercer, diventando il principale sospettato nelle sue indagini sulla scomparsa di una sedicenne.

28 marzo La lista dei miei desideri (commedia romantica)

Alex Rose intraprende un viaggio per completare la lista dei desideri scritta da bambina, scoprendo segreti familiari e trovando l’amore lungo il cammino. La storia promette momenti di commedia e introspezione.

31 marzo Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia (reality musicale)

Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain tornano a cercare nuovi talenti della scena rap italiana. I concorrenti affronteranno audizioni e sfide per conquistare un premio finale di 100.000 euro.