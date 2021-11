Netflix: ecco le serie TV più attese in uscita a dicembre

Come in ogni mese che si rispetti Netflix ha in programma un gran numero di contenuti da aggiungere. Star dietro alle novità in arrivo sul catalogo del colosso americano è sempre un'impresa difficile. Nessun problema, a mostrarvi tutto ciò che dovete sapere ci siamo noi. Infatti in questo articolo vedremo insieme, e con largo anticipo, quali sono le serie TV più attese che usciranno a dicembre sulla piattaforma streaming on demand di Netflix. Segnatevi questi titoli davvero imperdibili.

Netflix: tutte le serie TV imperdibili in arrivo a dicembre

Bando alle ciance e veniamo al sodo. L'obbiettivo di oggi è scoprire quante più serie TV possibili sono in arrivo su Netflix a dicembre. Vi anticipiamo che sarà un mese davvero caldo visto che è in programma l'uscita de La Casa di Carta 5 Volume 2 per il 3 dicembre 2021. Tuttavia non è solo questo titolo a tenere sulle spine milioni di abbonati al servizio. Scopriamo le più attese in assoluto.

La Casa di Carta 5 Volume 2. Non potevamo dimenticarci della seconda parte di una delle serie TV Netflix che ha fatto la storia facendo innamorare milioni di fan in tutto il mondo. Siamo arrivati al suo epilogo e gli ultimi episodi rappresenteranno un addio al Professore e alla banda essendo il finale di stagione. Non mancate di sintonizzarvi sulla piattaforma il 3 dicembre!

Emily in Paris 2. Continuiamo con la seconda stagione di una delle serie TV che ha fatto innamorare, divertire e commuovere milioni di abbonati che hanno visto gli episodi della sua prima stagione. Titolo attesissimo, non vediamo l'ora di vedere il proseguo delle avventure di Emily, l'americana trasferitasi nella romantica Parigi. Il suo arrivo è in programma per il 22 dicembre, quindi c'è ancora un po' di tempo.

The Witcher 2. Che dire del secondo capitolo di questa serie TV che si presenta come un abile mix tra fantascienza, azione, dramma e storie amorose. Sì, perché durante la difficile convivenza tra umani, creature magiche e mostri non mancano anche storie d'amore che appassionano tutti coloro che non possono resistere al fascino del protagonista Henry Cavill. Tutti attendono il 17 dicembre quando uscirà sul catalogo Netflix.

Cobra Kai 4. Infine, proprio l'ultimo giorno dell'anno Netflix ci delizierà con la quarta stagione di questo questo spin-off dello storico e amato Karate Kid. Ovviamente tutti gli appassionati del genere dovranno assolutamente segnare in calendario questa data.

Insomma, ci aspetta un mese davvero ricco di novità. Non dimenticatevi i tre titoli in uscita su Netflix questa settimana. Vi terranno incollati davanti allo schermo dal primo fino all'ultimo episodio.