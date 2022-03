Netflix: in anteprima film e serie TV in arrivo ad aprile 2022

Solitamente Netflix rende ufficiale l'elenco dei nuovi contenuti in arrivo il mese successivo solo gli ultimi giorni di quello che lo precede. Questa volta però siamo riusciti a scoprire alcuni titoli in anticipo programmati per il mese di aprile 2022.

Scopriamo insieme alcuni dei film e delle serie TV in arrivo ad aprile 2022 su Netflix. Rimarrete sorpresi perché ci sono diverse pellicole davvero attese che vi terranno incollati davanti allo schermo. Ecco in anteprima tutte le news che sappiamo sulle novità in uscita il prossimo mese.

Netflix: film e serie TV in uscita ad aprile 2022

Questo mese sarà davvero elettrizzante per tutte le uscite programmate per marzo 2022 da Netflix. Non sono ancora arrivate tutte che già abbiamo un'anteprima di alcuni film e serie TV che arriveranno il mese di aprile 2022. Perciò avremo di cui gioire anche in futuro visto che diversi titoli sono attesissimi dai fan che non vedono l'ora di goderseli in santa pace.

Iniziamo con i film in arrivo su Netflix ad aprile 2022:

The Bubble : in programma per il 1° aprile 2022;

: in programma per il 1° aprile 2022; Along of the Ride: in programma il 22 aprile 2022.

Continuiamo ora con le serie TV in arrivo su Netflix ad aprile 2022:

Anatomy of a Scandal : in programma per il 15 aprile 2022;

: in programma per il 15 aprile 2022; Ozark (stagione 4 parte 2): in programma per il 29 aprile 2022.

Insomma, Netflix ha davvero in serbo tantissimi contenuti davvero interessanti che non vediamo l'ora di vedere sui nostri schermi. Il colosso dello streaming on demand in quanto a film, serie TV e show non fa mancare proprio nulla ai suoi abbonati che possono così fruire di tantissimi titoli davvero interessanti e per tutti i gusti.

Con Netflix c'è solo l'imbarazzo della scelta e sarai tu a decidere cosa dovrà consigliarti sulla home page della piattaforma o al termine di ogni contenuto che hai visto. Lo speciale algoritmo funziona attraverso le tue valutazioni: “pollice in su”, se ciò che hai guardato ti è piaciuto, oppure “pollice in giù”, se ciò che hai guardato non ti ha entusiasmato molto. In questo modo avrai sempre nuovi consigli basati sulle tue preferenze.

Ovviamente puoi gestire le tue valutazioni collegandoti al profilo del tuo account Netflix. In questo modo potrai correggere o eliminare tutte le preferenze che hai fatto da quando ti sei iscritto alla piattaforma fino a quel momento.