Netflix: come visualizzare e gestire le valutazioni sul tuo profilo

Ti sei mai chiesto come mai la tua home page di Netflix è completamente differente da quella di un altro? Semplicemente perché il colosso dello streaming on demand ha uno speciale algoritmo che ti suggerisce quei contenuti che risultano più affini ai tuoi gusti. Questi li impara dalle valutazioni che gli fornisci ogni volta che termini un film o una serie TV selezionando il “pollice in su”, se ti è piaciuto quel contenuto, o il “pollice in giù”, se invece non ti è piaciuto.

Ovviamente questo sistema utilizzato da Netflix, pur funzionando molto bene, non è perfetto. Quindi alcune volte potrebbe non indicarti qualche titolo che, al contrario, potrebbe davvero farti felice. Ecco perché si fa necessario intervenire in questa operazione correggendo così le decisioni dell'intelligenza artificiale della piattaforma.

Scopriamo insieme come si possono visualizzare e gestire le valutazioni sul proprio profilo Netflix. Attraverso alcuni semplici e veloci passaggi potrai migliorare la resa dei contenuti consigliati e visualizzati sulla tua home page.

Netflix: come gestire le valutazioni dell'algoritmo

A Netflix piace ricevere i tuoi feedback perché in questo modo l'algoritmo è in grado di consigliarti il contenuto più adatto a te. È chiaro che per raggiungere un certo livello deve passare del tempo. Inoltre, la sua precisione migliora con l'aumentare delle valutazioni che forniamo in merito ai contenuti che abbiamo visto o che ci vengono proposti sulla home page.

A volte però alcune valutazioni vecchie non corrispondono più con i film e le serie TV che ci piace guardare attualmente. Forse, all'inizio abbiamo anche messo un po' a casaccio i pollici in su e i pollici in giù, magari perché all'epoca ancora non conoscevamo questa utile funzione.

Accedi alle tue valutazioni

Niente para, chiunque, attraverso il suo account, può intervenire e così gestire le valutazioni indicate direttamente dalla pagina ufficiale di Netflix. Ecco alcuni semplici passaggi per modificare e/o cancellare le nostre valutazioni fino ad oggi registrate dalla piattaforma:

raggiungi la pagina web ufficiale di Netflix e accedi inserendo email o numero di telefono e password dell'account sul quale volete intervenire;

e accedi inserendo email o numero di telefono e password dell'account sul quale volete intervenire; selezionate l'immagine del vostro profilo ;

; muovete il cursore sull' icona del vostro profilo in alto a destra e cliccate su “ Account “;

del vostro profilo in alto a destra e cliccate su “ “; scorrete la pagina verso il basso fino a trovare la sezione “ Profili e filtro famiglia “, qui selezionate il vostro profilo;

“, qui selezionate il vostro profilo; si aprirà un menù a tendina nel quale dovrete trovare la voce “Visualizzazioni” e quindi cliccare su “Visualizza” posto a fianco di questa funzionalità.

Qui troverete tutte le vostre valutazione registrate dal giorno in cui avete attivato il vostro profilo fino a questo momento. Potrete modificare la valutazione selezionando uno dei due pollici oppure potrete direttamente cancellarla cliccando sulla “x“.

Questo vi aiuterà a ordinare le vostre preferenze perfezionando i consigli che la piattaforma vi mostrerà ad ogni vostro accesso. Se opererete subito in questa sezione, vedrete già come l'algoritmo migliorerà i contenuti consigliati fra quelli in arrivo su Netflix durante questo mese.