Nespresso Vertuo Next a meno di 50€, è minimo storico Amazon (con regalo)

Un’occasione da non perdere se sei amante del caffè in tutte le sue declinazioni. Espresso, tazza media e grande con la magica Nespresso Vertuo Next che sfrutta un sistema di capsule completamente ridisegnato e intelligente. Questa macchinetta realizza il sogno di avere un bar in casa, non sprecare il minimo storico su Amazon. La acquisti con soli 49,99€ con un click approfittando dello sconto del 66% e in regalo ricevi anche 30€ da spendere per il caffè del marchio. Incredibile, vero? Aggiungila immediatamente al carrello.

Nespresso Vertuo Next, la macchinetta che soddisfa ogni gusto

Nespresso Vertuo Next è una bellezza quando messa in cucina. Ha un design che si sviluppa in verticale e non occupa tanto spazio, inoltre ha forma elegante e un colore ricco con questa sfumatura di grigio che la rende ideale per qualunque contesto. Si usa in modo facile ma il punto a favore è che soddisfa ogni gusto.

Grazie alle capsule di Nespresso ridisegnate, puoi godere di tutte le miscele storiche del marchio e non solo. La gamma di miscele e gusti disponibili ti fa esplorare il mondo intero in una tazza.

In modo particolare puoi dare vita a 5 tipi di erogazione attraverso le dimensioni diverse delle capsule ossia espresso, double espresso, gran lungo, mug e carafe. In tutti i casi ritrovi nelle tue bevande una qualità senza precedenti ed il merito va alla Tecnologia Centrifusion. La macchina rileva in automatico quale variante hai inserito e si calibra per offrire la migliore velocità di centrifugazione, temperatura dell’acqua, infusione della miscela e velocità.

La macchina ha un serbatoio dell’acqua da 1L ed è dotata di spegnimento automatico. Effettuando l’acquisto ora, ti vengono offerti 30€ in buono da spendere per l’acquisto del tuo caffè preferito.

A soli 49,99€ su Amazon, la Nespresso Vertuo Next è la macchinetta di cui non fare a meno. Collegati e approfitta dello sconto del 66% con un solo click.

Le spedizioni, attraverso l’abbonamento Amazon Prime, sono sempre gratuite e rapide.