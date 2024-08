Nespresso Inissia a 79€ + 90€ di caffè in REGALO per uno sconto TOP

Se hai bisogno di una nuova macchinetta del caffè in casa, non perdere di vista Nespresso Inissia. Una delle migliori e tra le preferite in assoluto perché ha dimensioni compatte e puoi metterla un po’ dove preferisci senza rinunciare alla qualità.

Disponibile su Amazon con uno sconto del 20%, se completi l’acquisto al volo ottieni altresì un buono dal valore di 90€ per l’acquisto di caffè originale Nespresso. Collegati in pagina subito e completa l’acquisto con soli 79€.

Nespresso Inissia: una macchinetta straordinaria per caffè saporito a casa

È come avere un bar a casa con Nespresso Inissia. La macchinetta sarà anche piccola ma non ti fare illudere dalle sue dimensioni perché ha una potenza ottima per creare una tazzina di espresso di grande qualità. La metti in cucina e non ne fai a meno a qualunque ora del giorno per avere un caffè gustoso e caldissimo.

Conta che funziona con le capsule, puoi scegliere quelle originali del Brand ma anche le compatibili. In commercio si trovano altresì delle bibite come cioccolata, the, ginseng e nocciolino per esaudire ogni voglia e richiesta in famiglia.

Un’altra particolarità di questa macchinetta è il doppio bottone. Grazie a questa caratteristica puoi optare sia per un’erogazione lunga che corta che personalizzi a piacimento. Geniale, no?

Serbatoio da 0,7L, raccoglitore di capsule esauste e di goccia.

