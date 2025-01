Nespresso Essenza Mini in design e nel prezzo: 90€ di caffè in REGALO

Una macchinetta per il caffè che può essere messa in qualunque cucina senza preoccuparsi dello spazio. Nespresso Essenza Mini lo è di nome e di fatto con un design tra i più salvaspazio sul mercato… Tuttavia non scende a compromessi con la qualità e ti fa gustare un caffè degno del bar. Puoi acquistarla con due vantaggi esclusivi su Amazon, prima uno sconto del 25% e poi 90€ in regalo per acquistare il caffè del marchio, che ne dici? Collegati e aggiungila ora al carrello per pagarla appena 90€ tondi tondi.

Nespresso Essenza Mini: la macchinetta per caffè più che eccellente

La consiglio a chi non ha una cucina estremamente grande eppure non vuole rinunciare alla comodità di una macchinetta elettrica. Nespresso Essenza Mini ha una potenza decisa e ideale per dare vita a quante più tazzine di caffè tu voglia. Con uno spessore che non raggiunge neanche i 10 centimetri non puoi sbagliare.

Le dimensioni, in ogni caso, non sacrificano la qualità. Al suo interno c’è una pompa con pressione da 19 bar che riesce a creare aromi e caffè deliziosi. Inserisci la capsula (originale o compatibile) e goditi un caffè lungo o corto a seconda dei tuoi gusti. Puoi personalizzare anche le lunghezze per una comodità maggiore.

Si scalda in soli 25 secondi, si chiude in automatico dopo 9 minuti di inutilizzo ed ha un contenitore da 0,6 litri che per una giornata è più che sufficiente.

Acquistandola, come ti ho anticipato, ti viene fornito un buono complessivo dal valore di 90€ per l’acquisto di caffè Nespresso per cercare la miscela che più ami e sperimentare con varie linee che hanno reso noto il brand in tutto il mondo.

A soli 90€ su Amazon, la tua Nespresso Essenza Mini ti sta aspettando. Collegati immediatamente per approfittare di questo doppio sconto con il ribasso del 25% ora in corso.

I servizi Amazon Prime rendono le spedizioni sia rapide che gratuite in tutta Italia.