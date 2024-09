Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me: la macchinetta del caffè in maxi sconto (-40%)

Strepitosa opportunità da non perdere su Amazon dove puoi acquistare la macchinetta del caffè Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me a soli 59,90 euro invece di 99,99. E non finisce qui: perché l’acquisto ti darà diritto a ricevere 40 euro di capsule in regalo, ti basterà scegliere i gusti e le miscele che preferisci.

Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me: la macchinetta del caffè e non solo

Con la Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me ti porti a casa una macchina automatica compatta e versatile che ti permetterà di preparare facilmente caffè espresso e altre bevande deliziose, tra cappuccini, tè, cioccolate e molto altro ancora.

Grazie alla funzione Play&Select puoi personalizzare con pochi gesti la lunghezza del caffè o di qualsiasi altra bevanda in modo da avere un’esperienza su misura per i tuoi gusti. Il serbatoio dell’acqua amovibile da 0,8 litri riduce al minimo la necessità di ricariche frequenti e facilita la pulizia.

Con la funzione Hot&Cold puoi preparare sia bevande calde, come il cappuccino, sia rinfrescanti caffè freddi con un solo gesto così da avere qualcosa di pronto e sempre in linea per qualsiasi stagione o preferenza.

La Mini Me raggiunge la temperatura ideale in pochi secondi grazie al sistema Thermoblock: ti basterà pochissimo per preparare il tuo caffè e averlo pronto all’istante. Una macchina completa e compatta che oggi puoi acquistare ad un prezzo eccezionale: è tua a soli 59,90 euro invece di 99,99 con 40 euro di caffè in omaggio.