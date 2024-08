Nel nuovo volantino Lidl Parkside c'è anche la tagliatrice al plasma: scopri le offerte

Sono tornate, puntuali come ogni lunedì, le offerte Parkside incluse nel nuovo volantino Lidl attivo dalla prossima settimana. Da lunedì 26 agosto a domenica 1 settembre, in tutti i punti vendita Lidl, vi aspettano come al solito tantissimi affari per quanto riguarda il mondo del fai da te, con alcune novità interessanti: ecco le migliori offerte della settimana.

Cosa propone Parkside questa settimana?

Come anticipato, il nuovo volantino Parkside non ha riserve e lancia tantissime proposte. Interessante, questa settimana, la tagliatrice al plasma a regolazione elettronica a 129 euro, da abbinare all’incisore elettrico ricaricabile a 17,99 euro e alla livella laser a croce ricaricabile con treppiede.

Per chi ha tanti accessori e vuole mantenerli organizzati, Lidl Parkside propone il pannello organizer da parete a 7,99 euro con tre pannelli combinabili in un unico pezzo tramite incastro, più alcuni piccoli attrezzi sempre utili – ovvero il righello multiangolo, lo scalimetro e la squadra a 3,49 euro l’uno, oppure il portachiavi con torcia ricaricabile a 5,99 euro.

Nel nuovo volantino anche alcuni immancabili, tra cui il set trapano avvitatore ricaricabile a 89 euro, il trapano a percussione scalpellatore a 79 euro, i tanti set punte da trapano o set raspe e mole per legno (10 o 12 pezzi) a 8,99 euro e l’affilatore per punte, a 19,99 euro.

Dai un’occhiata al nuovo volantino Lidl Parkside:

