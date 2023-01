Neato D800: robot aspirapolvere UNICO con mappatura laser (199€)

Un robot aspirapolvere unico nel suo genere sotto tutti i punti di vista. Neato D800 è un vero gioiellino che non ti fa rimanere a bocca aperta per niente. Se da tempo stavi pensando di acquistarne uno, questo è il tuo momento.

Come mai dico questo? Beh, perché non solo hai la possibilità di risparmiare il 38% ma con un coupon che spunti su Amazon, aggiungi un ulteriore risparmio di 50€ alle tue tasche. Praticamente hai uno sconto da 200€ da non perdere per una spesa finale di appena 199€. Eccezionale, vero?

Ricorda che con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account, le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia.

Neato D800, il robot aspirapolvere che non puoi non amare

A partire dal suo design unico, questo Neato D800 non scherza affatto. Grazie a tutte le tecnologie che ha al suo interno, si muove per casa come se avessi occhi proprio.

Non fartelo sfuggire perché la mappatura laser non è da sottovalutare soprattutto se hai tanti mobili e non vuoi che sfugga anche il più piccolo spazio. Rispetto ai robot dalla forma tonda, lui ha la possibilità di raggiungere anche gli spazi più ristretti senza risparmiarsi niente.

Con 90 minuti di autonomia e ricarica espressa è sempre pronto per te. Lo gestisci facilmente mediante controllo manuale, controllo dall’applicazione e controllo vocale.

Altro punto a favore è il suo filtro integrato che rimette in circolo soltanto aria purificata eliminando il 99% delle impurità senza bisogno che tu faccia niente.

Che altro dirti, questo è un gioiellino vero e proprio da non farsi scappare.

Collegati immediatamente su Amazon e acquista il tuo Neato D800 a soli 199€ spuntando il coupon e ottenendo uno sconto complessivo di 200 euro, praticamente il metà prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.