NBA Conference: come vedere le finali in streaming

Oggi 16 maggio 2022 si sono concluse le ultime partite della NBA che determinano l’arrivo imminente delle due finali della Conference. Da una parte la Eastern Conference, mercoledì 18 maggio alle 2:30 ore locali e dall’altra la Western Conference, giovedì 19 maggio alle 3:00 ore locali.

Si tratta di un appuntamento molto sentito per questi playoff negli Stati Uniti d’America, ma anche in Italia sono tanti gli appassionati a questo sport che non vogliono di certo perdersi queste due partite.

Quindi, per i temerari che sapranno sacrificare le loro ore di sonno per godersi la NBA Eastern Conference Finals e la Western Conference Finals, ecco tutte le indicazioni per poter guardare le finali in live streaming.

Ovviamente, la prima cosa da fare è installare una buona VPN sul proprio dispositivo. Tra le più versatili e complete suggeriamo NordVPN, tra l’altro in offerta. Il suo servizio offre server ottimizzati appositamente per poter fruire al meglio di contenuti in streaming, oltre a una potente protezione.

NBA Conference: le finali a portata di tutti

Non perché si svolgono negli Stati Uniti d’America a orari impegnativi che gli appassionati della NBA non possono godersi le due finali della Conference. Si tratta di un appuntamento importante per il basket americano che raccoglie tantissimi fan.

A scontrarsi mercoledì 18 maggio alle 2:30 (ore locali) saranno i Miami Heat e i Boston Celtics. Invece, a battersi giovedì 19 maggio alle 3:00 (ore locali) saranno i Golden State Warriors e i Dallas Mavericks.

Luka Doncic has led the @dallasmavs to the Western Conference Finals!



In the Western Conference Semis, Luka averaged 32.6 PPG, 9.9 RPG, and 7 APG. Check out his best plays from the series! pic.twitter.com/TqZJghJx72 — NBA (@NBA) May 16, 2022

È possibile assistere alle due finali direttamente dal canale Sky Sport NBA o tramite il sito ufficiale della NBA stessa. Nel primo caso, se ti trovi all’estero NordVPN ti permetterà di agganciarti a un server italiano e così poter fruire del tuo abbonamento anche da un altro Paese.

Se, invece, decidi di assistere tramite il sito ufficiale della NBA potrai sfruttare NordVPN per collegarti dall’Italia e assistere ai due match. Ovviamente, NordVPN garantisce un servizio professionale e ottimizzato proprio per queste occasioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.