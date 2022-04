NBA 2K22 gratis con Xbox Game Pass e giochi in prima persona i Playoff

È sicuramente una grande giornata per gli appassionati di sport, videogiochi e abbonati a Xbox Game Pass. Dopo FIFA 22, Microsoft conferma, insieme a Visual Concepts, l’inserimento di NBA 2K22 nel catalogo del suo servizio.

Una scelta che arriva proprio in concomitanza con la disputa dei Playoff NBA 2022, iniziati la scorsa settimana, e che prova di conseguenza a cavalcare l’entusiasmo per l’evento sportivo più atteso dai fan degli sport nordamericani, secondo forse solo al Super Bowl. Il gioco è disponibile per il download gratuito sia per Xbox One che per Xbox Series X e S.

NBA 2K22 gratis con Xbox Game Pass: le caratteristiche del gioco di basket

NBA 2K22 è l’ultimo episodio della saga ormai da anni il punto di riferimento per tutti gli appassionati di basket e videogiochi. Sviluppato da Visual Concepts, il gioco propone diverse modalità, dalla classica Carriera, alla modalità MyTeam, che si arricchisce in questo caso di eventi e incarichi collegati proprio ai playoff di quest’anno.

Il tutto impreziosito dal gameplay estremamente accurato e realistico che da sempre contraddistingue la serie. Nella edizione 2022, gli sviluppatori hanno lavorato per offrire un sistema di gioco più veloce, movimenti più serrati e reattivi, attacchi basati sulle abilità, modifiche al player builder e molto altro ancora. Tra le varie innovazioni, spicca un sistema difensivo revisionato, insieme a IA, dribbling, tiri, rifiniture e altro per un gioco ancora più realistico.

NBA 2K22 è un prodotto semplicemente imperdibile se sei un appassionato di basket NBA e vuoi vivere in prima persona l’emozione dei Playoff. Se sei abbonato a Xbox Game Pass, ora puoi farlo gratuitamente, sia su Xbox One che su Xbox Series X o S.