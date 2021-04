Basta un click, qui, per poter ascoltare 3 mesi di musica completamente gratis. Il calcolo è presto fatto: fino a metà luglio senza alcun costo, dopodiché con 9,99 euro si potrà arrivare anche fino a Ferragosto godendo appieno del tempo libero che poco alla volta ci sarà nuovamente concesso.

70 milioni di brani, per tre mesi, gratis

Musica negli auricolari, musica in auto, musica in tasca, musica in casa, musica sui propri Amazon Echo, musica al pc, musica sul tablet, musica ovunque: l’offerta è quella di Amazon Music, che per pochi giorni soltanto apre le maglie del proprio servizio musicale promettendo un exploit di emozioni a costo zero. Zero, esatto: iscrivendosi tramite questo indirizzo si hanno a disposizione 3 mesi di musica completamente gratuita, attingendo senza limiti ad un catalogo da 70 milioni di brani.

Nessuna pubblicità, qualità massima, possibilità di ascoltare offline. Quanto costa? Gratis. E quanto costa cancellarsi dopo tre mesi? Zero. Ma allora dove sta la fregatura? Non c’è.

Buon ascolto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

App