Multicooker Moulinex a un prezzo MAI VISTO PRIMA su Amazon

Ci sono tanti accessori ed elettrodomestici per la cucina, ma forse con questo prodotto potreste veramente rivoluzionare il modo di cucinare. Stiamo parlando del multicooker Moulinex Turbo Cuisine, la soluzione innovativa per cucinare piatti deliziosi in modo facile e veloce, dall’antipasto al dolce, dalla colazione alla cena. Su Amazon potreste acquistarlo a un prezzo davvero incredibile: 99,99 euro invece di 159,99 euro. La promozione già attiva vi permette di acquistarlo al prezzo più basso di sempre!

Multicooker Moulinex Turbo Cuisine: caratteristiche tecniche

La pentola a pressione Moulinex Turbo Cuisine da 5 litri è dotata di tecnologia Spherical Cooking Bowl, che assicura una superficie riscaldata più ampia e una diffusione e circolazione ottimale del calore. È semplicissima da usare tramite un’unica manopola che consente di selezionare il programma di cottura, regolare la temperatura e il tempo o impostare l’avvio posticipato. Con la tecnologia di cottura a pressione ultra rapida e la potenza da 915 a 1090 W, cucinate fino a 3 volte più velocemente rispetto alla cottura con un accessorio da cucina tradizionale su gas o piastre elettriche.

Sono, poi, presenti ben 10 programmi di cottura automatici e questi permettono di sostituire almeno 7 elettrodomestici da cucina: Cottura in umido, Zuppe, Frittura, Cottura al forno, Sottovuoto e cottura lenta, Porridge, Yogurt e fermentati, Riscaldamento, Modalità Chef regolabile. Infine Turbo Cuisine è dotata di 12 controlli di sicurezza così da avere un sistema di rilascio della pressione sicuro, nessun contatto con il vapore e nessun rischio di bruciarsi.

Tutto questo può essere vostro all’incredibile prezzo di 99,99 euro invece di 159,99 euro. Uno sconto così è davvero incredibile e avreste anche la possibilità di riceverlo a casa in pochi giorni senza ulteriori costi di spedizione grazie ad Amazon Prime.