MSI Thin 15 in offerta a 599€ su Amazon: è il notebook da gaming low cost da prendere

MSI Thin 15 è il notebook da gaming low cost da prendere in occasione del Black Friday di Amazon. Per chi ha un budget ridotto, infatti, questo portatile rappresenta un’occasione ottima, grazie a buone specifiche e, soprattutto, un prezzo accessibile. Sfruttando la promo in corso, il notebook è acquistabile al prezzo scontato di 599 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili.

La scheda tecnica include il processore Intel Core i5-13420H oltre alla scheda video NVIDIA RTX 2050 con 4 GB di memoria dedicata. Il notebook è FreeDos e, quindi, è necessario installare il sistema operativo alla prima accensione. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

MSI Thin 15: la scelta low cost tra i notebook da gaming

La scheda tecnica di MSI Thin 15 include:

il processore Intel Core i5-13450H

la scheda video NVIDIA RTX 2050 da 4 GB

16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

In rapporto al prezzo, si tratta di un comparto tecnico senza punti deboli. Il notebook ha un ottimo processore e una buona scheda video che può gestire il gaming a 1080p (con qualche compromesso con i titoli più pesanti). Il sistema operativo deve essere installato alla prima accensione.

Con l’offerta del Black Friday di Amazon è possibile acquistare il notebook MSI al prezzo scontato di 599 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.