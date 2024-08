MSI Prestige 14Evo: sconto FAVOLOSO di 200 euro su Amazon

L’MSI Prestige 14Evo, un laptop che ridefinisce l’eccellenza tecnologica, è ora in super sconto del 20% su Amazon. Questa macchina è progettata per chi cerca il massimo della produttività senza compromessi, con un design elegante e un peso ridotto che lo rendono perfetto per lavorare ovunque. Non perdere tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 799,00 euro, anziché 999,00 euro.

MSI Prestige 14Evo: un’occasione da prendere al volo

Dotato di un processore Intel Core i7 di 12a generazione, il Prestige 14Evo offre una potenza di elaborazione senza pari, garantendo prestazioni fluide e reattive anche con le applicazioni più esigenti. La sottile scocca in metallo non solo conferisce un aspetto sofisticato, ma assicura anche una robustezza che soddisfa gli standard militari MIL-STD-810G per affidabilità e durata.

L’MSI Prestige 14Evo è equipaggiato con supporto storage PCIe Gen 4, che aumenta notevolmente l’efficienza del lavoro quotidiano. Grazie a questo, il laptop offre una migliore affidabilità e integrità del segnale, garantendo prestazioni elevate e un’esperienza utente senza interruzioni. La connettività è un altro punto di forza, con due porte Thunderbolt 4 che permettono la ricarica rapida dei dispositivi, il trasferimento dati a 40 Gbps e la connessione a più display e periferiche.

Un’altra caratteristica straordinaria del Prestige 14Evo è l’esperienza moderna offerta da Windows Hello. Con il riconoscimento facciale o l’impronta digitale, è possibile accedere al laptop fino a tre volte più velocemente e in modo più sicuro rispetto alle tradizionali password. Inoltre, il supporto per l’autenticazione FIDO 2 permette di accedere ai servizi web senza la necessità di inserire continuamente password.

L’MSI Center Pro è il cuore pulsante del Prestige 14Evo per chi ha esigenze di business e produttività. Questo software consente di effettuare numerose ottimizzazioni, mettendo a disposizione differenti modalità e risorse di sistema per adattarsi a ogni situazione lavorativa.

Approfitta ora del super sconto del 20% su Amazon per portarti a casa un laptop che non solo migliorerà il tuo stile di vita, ma potenzierà anche la tua produttività. Con una garanzia di 2 anni che rimane invariata anche se acquistato con fattura, l’MSI Prestige 14Evo è l’investimento perfetto per chi desidera il meglio della tecnologia e della praticità. Non perdere questa occasione unica per migliorare il tuo lavoro e il tuo tempo libero, al prezzo competitivo di soli 799,00 euro.