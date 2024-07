MSI Prestige 14Evo in super offerta: Intel Core i7, 16GB di RAM e Windows 11

Il MSI Prestige 14Evo è un vero concentrato di potenza, eleganza e prestazioni, attualmente in offerta su Amazon a 849,00€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo mediano di 999,00€. Questo notebook da 14 pollici è perfetto per professionisti e studenti in cerca di un dispositivo che combini efficienza e portabilità.

Equipaggiato con il processore Intel Core i7-1280P di 12a generazione, il Prestige 14Evo offre prestazioni eccezionali per multitasking e applicazioni esigenti. La grafica integrata Intel Iris Xe garantisce una resa visiva eccellente, ideale per il lavoro grafico e la visione di contenuti multimediali. Con 16GB di RAM LPDDR4 e un SSD M.2 PCIe 4.0 da 1TB, questo laptop offre ampio spazio di archiviazione e velocità di accesso ai dati, migliorando notevolmente l’efficienza operativa.

Il display Full HD da 14 pollici copre il 100% dello spazio colore sRGB, offrendo immagini vivide e dettagliate. La luminosità del display, che raggiunge i 295 nits, potrebbe non essere la migliore in ambienti molto luminosi, ma resta comunque adeguata per la maggior parte degli usi interni. La batteria da 52Wh offre una buona autonomia, e l’alimentatore da 65 watt consente una ricarica rapida, permettendo di mantenere il ritmo anche nelle giornate più impegnative.

Il design in alluminio “Carbon Grey” è non solo elegante ma anche robusto, conferendo al laptop un aspetto premium. Con un peso contenuto, il Prestige 14Evo è perfetto per chi è sempre in movimento. Inoltre, la connettività è assicurata con due porte Thunderbolt 4, una porta USB-A a 5 gigabit, una presa audio mini-jack e un lettore di schede microSD compatibile con lo standard UHS-III. Il laptop include anche una tastiera retroilluminata e un lettore di impronte digitali per una maggiore sicurezza.

Nel complesso, un prodotto davvero impeccabile: non farti scappare questa offerta e acquistalo su Amazon ad un super prezzo!