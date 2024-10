MSI Prestige 13 AI Evo, super laptop in offerta: da 1395 a soli 999 euro

L’MSI Prestige 13 AI Evo è un notebook premium pensato per chi cerca prestazioni elevate, portabilità e qualità visiva superiore. Ha tutto il necessario per sfruttare la nuova suite di funzioni AI di Microsoft. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo decisamente accattivante: lo paghi meno di 1000€, con la possibilità di dividere l’importo in più rate mensili (anche a tasso zero).

Dotato di un display OLED QHD+ da 13,3 pollici con una risoluzione di 2880×1800 pixel, offre immagini eccezionalmente nitide e colori vivaci, coprendo il 100% dello spettro DCI-P3 e certificato VESA DisplayHDR True Black 500.

Il dispositivo è alimentato da un processore Intel Core Ultra 5-125H, che grazie alla sua architettura a 12 core (6 ad alte prestazioni e 6 ad alta efficienza) è in grado di gestire operazioni complesse e multitasking. Il comparto grafico è gestito dalla GPU integrata Intel Arc, che supporta anche attività grafiche di livello avanzato come l’editing video e il rendering 3D leggero.

Tra i punti di forza del Prestige 13 AI Evo vi è la sua leggerezza: pesa solo 0,99 kg grazie al suo chassis in lega di magnesio e alluminio, pur mantenendo una robustezza certificata secondo gli standard militari MIL-STD-810H. Nonostante il suo profilo ultrasottile, offre una connettività avanzata, includendo due porte Thunderbolt 4, una HDMI 2.1 e un lettore di schede microSD. Inoltre, è dotato di una batteria da 75 Wh che garantisce un’ottima autonomia, anche in modalità di super risparmio energetico, perfetta per chi lavora spesso in mobilità.

Dal punto di vista della sicurezza, il dispositivo include il supporto per Windows Hello tramite riconoscimento facciale e impronta digitale, oltre alla tecnologia Tobii Aware che offre funzioni avanzate di privacy, come il rilevamento di sguardi indiscreti dietro l’utente. Tutti ottimi motivi per non farsi scappare questa offerta: acquistalo subito per averlo a meno di 1000€!