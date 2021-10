Movie Magic, il nuovo corto girato con iPhone 13 Pro (VIDEO)

Apple promuove le fotocamere di iPhone 13 Pro con il nuovo video “Experiments VI: Movie Magic“. Un mese dopo che l'OEM di Cupertino ha presentato il nuovo melafonino di punta, la società continua a promuovere le funzionalità della fotocamera mostrando come alcuni utenti possono spingersi fino al limite di queste camere creando, al tempo stesso, immagini bellissime.

iPhone 13 Pro vi farà girare video da “veri registi”

Questa volta, Apple ha richiesto al fotografo Dong Hoon Jun e l'artista visivo James Thorton di realizzare un cortometraggio di fantascienza. Il video chiamato “Movie Magic” mostra che con l'iPhone 13 Pro, gli utenti possono girare “effetti speciali pratici che sembrano proprio come i film“.

Sebbene sia stato girato da professionisti, ciò che rende le cose più interessanti è il modo in cui sono stati in grado di creare splendidi effetti utilizzando le fotocamere di iPhone 13 Pro con modalità Cinematic, il rinnovato obiettivo Ultra-Wide angle e altro ancora.

Il video è diviso in sei parti: Intro, Hyperspeed, Outer Space, Cloudscape, Anti-Gravity e Pepper's Ghost. In ogni sezione, Hoon Jun e Thorton spiegano come stanno girando una scena e come rendere reale anche un cortometraggio di fantascienza senza effetti speciali.

Questa non è la prima volta che l'OEM di Cupertino promuove le capacità fotografiche dei nuovi iDevice, ma è sicuramente uno degli esperimenti più impressionanti. Un paio di settimane fa, in un'intervista con TechCrunch, i dirigenti dell'azienda hanno parlato di come hanno creato la nuova “Cinematic Mode”. Il vicepresidente Apple Kaiann Drance ha detto:

Sapevamo che portare una profondità di campo di alta qualità al video sarebbe stato molto più impegnativo [rispetto alla modalità Ritratto]. A differenza delle foto, il video è progettato per muoversi mentre la persona riprende, compreso il tremolio della mano. E questo significava che avremmo avuto bisogno di dati di profondità di qualità ancora maggiore in modo che la modalità cinema potesse funzionare su soggetti, persone, animali domestici e oggetti e avevamo bisogno di quei dati di profondità continuamente per stare al passo con ogni fotogramma. Il rendering di questi cambiamenti di messa a fuoco automatica in tempo reale è un pesante carico di lavoro computazionale.

Date un'occhiata al cortometraggio Shot On iPhone 13 Pro commissionato da Dong Hoon jun e James Thorton di seguito:

Cosa ne pensate? Vi piace la nuova Cinematic Mode?

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13 Pro : tutti i prezzi

La miglior offerta per Apple iPhone 13 Pro è quella di Amazon: il prezzo, attualmente quello più interessante tra tutte le opzioni disponibili, è pari a 48,99€.

Di seguito tutte le offerte attualmente accessibili