Mouse Wireless VERTICALE a poco più di 20€: vera GENIALATA

Se trascorri molte ore al computer, l’utilizzo di un mouse tradizionale potrebbe affaticare la mano più del dovuto. Il mouse wireless verticale Trust Verto è la soluzione perfetta per migliorare il tuo comfort e la tua produttività mentre lavori: questo dispositivo combina precisione e comodità, grazie a un design ergonomico sempre più apprezzato dagli utenti.

Non perdere l’opportunità di acquistare adesso il mouse verticale Trust Verto su Amazon a un prezzo scontato del 12%: bastano appena 21 euro.

Prezzo in calo per il mouse verticale Trust Verto

Desideri un mouse che elimini i disagi tipici dei modelli tradizionali? Il mouse wireless verticale Trust Verto è la scelta ideale. Con un’inclinazione di 60°, garantisce un comfort ottimale per braccia e polsi, riducendo l’affaticamento. Il design ergonomico si adatta perfettamente alla mano, con un supporto per il pollice e un rivestimento in gomma per una presa sicura.

La connettività wireless offre una portata fino a 10 metri, permettendoti di muoverti liberamente e migliorare la postura senza curvare la schiena. I comandi sono super precisi grazie al sensore ottico regolabile tra 800, 1200 e 1600 DPI, con due pulsanti azionabili con il pollice per un controllo efficiente. Oltretutto, il micro-ricevitore puoi comodamente riporlo nello scomparto dedicato: impossibile perderlo.

Sfrutta l’occasione ed aggiungi subito al carrello il mouse wireless verticale Trust Verto ad un prezzo minimo: in pochi giorni, potrai riceverlo a casa tua.