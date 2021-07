Il mouse wireless di HP è in promozione su Amazon. Grazie al ribasso del 30% te lo porti a casa pagandolo meno di dieci euro ossia soli 9,09€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

HP: perché devi acquistare il suo mouse wireless

Il mouse wireless di HP è semplice ma ti offre tutto ciò di cui hai bisogno. Piccolo e super portatile, te lo infili in borsa o nello zaino e te lo porti ovunque vai. Disponibile in colorazione nera, poi, ha un aspetto professionale.

Con il suo ricevitore USB lo colleghi a qualunque dispositivo hai necessità. In particolar modo lo abbini a computer fissi e a laptop senza problemi. Non hai neanche bisogno di doverlo installare perché è Plug&Play.

Sai quale altro aspetto è una chicca? Che ha una struttura totalmente ergonomica e per questo lo puoi utilizzare anche se sei mancino. A tua disposizione hai il click destro, il click sinistro e la rotellina di scorrimento per sfogliare documenti e pagine web alla velocità suprema.

I DPI sono fissati a 1000 per il massimo del comfort. In più il sensore funziona su qualunque superficie per non ostacolarti mai.

In merito alla batteria? Il mouse funziona con 2 batterie AAA incluse in confezione che ti forniscono fino a 12 mesi di autonomia. Con il tasto di accensione e spegnimento la fai perdurare ancora di più.

Acquista subito il tuo mouse wireless HP su Amazon a soli 9,09€ grazie alla promozione. Se sei abbonato Prime lo ricevi in appena 48 ore a casa tua, ma se sei cliente standard ecco una promozione per te: se opti per le spedizioni nei punti di ritiro non pagherai neanche un euro in più.

