Mouse WIRELESS di Cooler Master a 19€?! Si esaurirà in pochissimi minuti!

Con l’offerta esclusiva Amazon Prime Day in questione, sarai in grado di giocare come un pro-gamer, spendendo pochissimo! Con una spesa di appena 19,99€, infatti, potrai aggiungere alla tua scrivania il mouse wireless Cooler Master MM712, dotato di tantissime specifiche al top.

Tutte le caratteristiche del mouse Cooler Master

Questo mouse fa parte dei cosiddetti “ultraleggeri“. Il segreto di questa leggerezza risiede nel suo guscio esterno che, nonostante riduca il peso, è davvero resistente. La sua estetica è davvero elegante, anche grazie alla leggera illuminazione RGB sul logo che può essere personalizzata o utilizzata per visualizzare le impostazioni DPI in tempo reale.

Equipaggiato con il sensore ottico PixArt PAW3370, offre una precisione eccezionale con un massimo di 19.000 DPI. Questo, unito ai suoi piedini in PTFE a basso attrito, assicura uno scorrimento fluido su qualsiasi superficie e un tracciamento precisissimo.

Sotto i pulsanti sinistro e destro vi sono dei microinterruttori ottici con una durata di 70 milioni di clic, garantendo una lunga vita utile e una risposta immediata di appena 0,2 ms!

Il mouse ti consentirà di scegliere tra una connessione cablata tramite il cavo Ultraweave da 1,8 metri o una connessione wireless a 2,4 GHz o Bluetooth. Quando non è collegato, il mouse arriva ad avere un’autonomia fino a 80 ore in modalità wireless a 2,4 GHz e fino a 180 ore in modalità Bluetooth.

E ovviamente, potrai personalizzarlo tramite il software MasterPlus+ (disponibile solo per PC), che consente di regolare le impostazioni DPI, le macro e l’illuminazione RGB.

Non farti scappare questo incredibile mouse di Cooler Master a un prezzo di appena 19,99€, anziché i precedenti 25,20€!