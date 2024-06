Mouse wireless da non perdere a soli 13€: preciso e silenzioso

Il mouse wireless ricaricabile Inphic garantisce un’alta precisione e un’esperienza d’uso ottimale ad un costo contenuto. Con il tuo PC desktop o laptop, questo mouse super silenzioso offre un design ergonomico che si adatta perfettamente alla tua mano. La sua lunga durata della batteria permette inoltre di lavorare per giorni senza doverlo ricaricare.

Approfitta subito dell’offerta su Amazon: grazie al coupon con sconto del 10% da spuntare nella pagina del prodotto, puoi ordinare il mouse wireless Inphic alla ridicola cifra di 13 euro.

Minimo storico per il mouse wireless Inphic

Niente più cavi ingombranti: questo mouse wireless ti offre libertà di movimento e precisione superiore rispetto ai modelli convenzionali. Grazie ai clic estremamente silenziosi, puoi lavorare a qualsiasi ora del giorno o della notte senza disturbare chi ti circonda. Le dimensioni compatte permettono di sistemarlo ovunque e con il minimo ingombro.

Con una batteria da 700 mAh, garantisce fino a 2000 ore di utilizzo prima di dover essere ricaricato. Il mouse dispone anche di un sistema di risparmio energetico che entra in modalità sospensione dopo 3 minuti di inattività. Puoi ricaricarlo rapidamente con un cavo microUSB, proprio come uno smartphone, e sarà subito pronto per l’uso.

Non perdere l’occasione: aggiungi ora al carrello il mouse wireless ricaricabile Inphic e ricevilo comodamente a casa tua nel giro di pochissimi giorni.