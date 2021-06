Il mouse wireless di Inphic è in offerta su Amazon a soli €9,93. Il prezzo di partenza viene reso più conveniente da un doppio sconto che si realizza prima attraverso un ribasso del 15% e poi un coupon del 10% da attivare all'acquisto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Inphic: cosa sapere sul mouse wireless LED

Il mouse wireless LED proposto da Inphic è un prodotto comodo da avere sempre a portata di mano. Utilizzabile sia su computer fisso che laptop, questo dispositivo concede una maggiore libertà di movimento grazie all'assenza di cavi. Disponibile in colorazione argento, viene impreziosito da quella che è illuminazione personalizzabile.

Realizzato in materiale di qualità, la sua struttura è sottile e ultra leggera per concedere un'ergonomia di alto livello. Il suo design, inoltre, si adatta facilmente sia agli utenti che prediligono l'utilizzo della mano destra che a quegli utenti che, invece, utilizzano la mano sinistra. La tecnologia implementata all'interno di questo mouse, poi, concede di lavorare in modo silenzioso anche in ambienti pubblici.

Per quanto riguarda i tasti presenti sulla superficie, questi sono il classico click destro e click sinistro, la rotellina di scorrimento, il tasto dedicato alla regolazione dei DPI e un ultimo tasto dedicato alla funzione speciale. Analizzando prima la velocità del cursore, sappiamo che questa può essere regolata mediante tre livelli preimpostati che ammonta una mille, 1200, 1600 DPI. Il quinto tasto presente sulla struttura, invece, viene denominato come “tasto boss” in quanto cliccando lo consente di mettere in pausa tutte le finestre aperte e tornare rapidamente sul desktop.

In merito alla sua autonomia, infine, il mouse dotato di una batteria integrata che con un solo ciclo di 1,5 ore permette di lavorare per tre mesi senza doversi preoccupare.

Il mouse wireless LED di Inphic è disponibile su Amazon a soli €9,93. Acquistando oggi hai la possibilità di riceverlo in solo 48 ore se sei abbonato prime. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite per i clienti idonei o per chi opta per la consegna nei punti di ritiro.

Attiva il coupon del 10% per ottenere l'extra sconto in carrello. La promozione è valida fino al 30 giugno 2021 salvo esaurimento scorte.

