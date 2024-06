Mouse verticale wireless Anker: solo 15€ grazie a una doppia promozione di Amazon

Pensato per migliorare il comfort e la salute dell’utente, il mouse verticale Anker è ora disponibile a un prezzo incredibilmente ridotto su Amazon. Questo ergonomico dispositivo, originariamente venduto a 22,49 euro, è ora in vendita a soli 15,99 euro grazie a una doppia promozione esclusiva.

Mouse verticale Anker: caratteristiche principali

Il mouse verticale è progettato per ridurre lo stress sul polso e sull’avambraccio, migliorando la postura durante l’uso prolungato del computer. Con uno sconto dell’11% sul prezzo di listino e un ulteriore 20% di sconto applicabile tramite coupon, è un’opportunità imperdibile per chi cerca una soluzione ergonomica senza dover spendere molto.

Questo mouse non solo offre un design ergonomico avanzato, ma anche funzionalità moderne. È dotato di connettività wireless stabile e si collega facilmente a computer e dispositivi tramite un dongle USB. La sensibilità regolabile e i pulsanti programmabili consentono una personalizzazione completa dell’esperienza utente, adattandosi alle esigenze specifiche di ciascun utente.

Risoluzione regolabile tra 800 / 1200 / 1600 DPI e in questo modo la tecnologia di tracciamento ottico offre una maggiore sensibilità rispetto ai mouse ottici tradizionali per un tracciamento fluido e preciso su una varietà di superfici.

L’offerta è particolarmente vantaggiosa per chi lavora o gioca a lungo al computer, dove il comfort e l’ergonomia sono cruciali per la salute a lungo termine. Il mouse Anker non solo migliora l’ergonomia, ma anche la produttività, riducendo l’affaticamento e migliorando la precisione del movimento.

Con la garanzia di qualità di Anker e la possibilità di risparmio significativo, questa promozione rappresenta un’opportunità ideale per aggiornare la propria postazione di lavoro o gaming. Non perdere l’occasione di acquistare il mouse verticale Anker su Amazon a un prezzo ridotto, rendendo il tuo tempo al computer più comodo e salutare che mai.