Mouse VERTICALE Logitech: una goduria per polso e mani (-21%)

Il mouse verticale wireless Logitech Lift si distingue per la sua straordinaria precisione e l’estremo comfort durante l’utilizzo, che lo rende ideale per lunghe sessioni di lavoro al computer. Questo dispositivo è altamente consigliato per chi desidera prevenire l’affaticamento del polso, mettendo al primo posto il proprio benessere ma senza rinunciare a qualità tecniche di livello premium.

Cogli l’opportunità: su Amazon è disponibile un’offerta speciale che ti permette di ordinare subito il mouse verticale Logitech Lift a soli 64 euro invece di 81 euro, il tutto grazie ad uno sconto imperdibile del 21% ormai agli sgoccioli.

Crollo di prezzo per il mouse verticale Logitech Lift

Il design ergonomico del Logitech Lift favorisce una postura naturale dell’avambraccio, eliminando di fatto il senso di pressione sul polso: la presa morbida ed il supporto per il pollice assicurano un utilizzo confortevole per tutta la giornata. Con pulsanti personalizzabili e la SmartWheel per uno scorrimento preciso, il mouse garantisce sempre performance elevate.

È possibile collegarlo tramite Bluetooth Low Energy o Logi Bolt USB, e la sua batteria ha una durata eccezionale fino a 2 anni. Inoltre, il mouse è realizzato con plastica riciclata e rappresenta quindi una scelta ecologica per i consumatori attenti alla salute dell’ambiente.

Con poche unità ancora disponibili, assicurati di aggiungere subito al carrello il mouse wireless verticale Logitech Lift spendendo ulteriormente meno: la consegna è inclusa nel prezzo e riceverai tutto a casa entro pochissimi giorni.