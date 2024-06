Mouse VERTICALE Logitech: addio stanchezza lavorando al PC

Il mouse verticale wireless Logitech Lift eccelle nella sua categoria di prezzo, sia per precisione elevata che per il comfort eccezionale, anche dopo lunghe sessioni di utilizzo. È tra i dispositivi più raccomandati per lavorare al computer senza stress, contribuendo a prevenire l’affaticamento del polso: il tuo benessere è una priorità.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: approfitta dell’offerta su Amazon prima che scada e, con uno sconto straordinario del 24%, puoi acquistare ora il mouse verticale Logitech Lift per soli 62 euro invece dei normali 81,99 euro.

Torna in offerta il mouse verticale Logitech Lift

Il mouse wireless verticale Logitech Lift è progettato per offrire immediato sollievo al polso ed agevolare una postura più naturale dell’avambraccio, permettendo ore di lavoro in totale comfort. La morbida impugnatura e il comodo supporto per il pollice migliorano ulteriormente l’esperienza d’uso. Con pulsanti personalizzabili e la SmartWheel per uno scorrimento fluido, garantisce sempre precisione e concentrazione. Il mouse verticale Logitech Lift può connettersi tramite Bluetooth Low Energy o Logi Bolt USB. Inoltre, la sua potente batteria dura fino a 2 anni. È realizzato con plastica riciclata e rappresenta quindi una scelta sostenibile per chi ha a cuore l’ambiente.

Con pochissime unità rimaste a disposizione, non perdere tempo e salva nel carrello il mouse wireless verticale Logitech Lift: risparmierai circa 20 euro ed arriverà a casa rapidamente con anche la consegna gratuita.