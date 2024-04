Mouse per mancini? Con Logitech vai sul sicuro ad appena 25€

Tra i mouse per mancini che attualmente puoi trovare in sconto su Amazon, il mouse Logitech Signature M650 si aggiudica lo scettro di “migliore scelta”. Nonostante la spesa minima richiesta, questo apparecchio offre numerose funzioni avanzate e la massima comodità di utilizzo, oltre che una costruzione qualitativamente ineccepibile.

Allo scadere dell’offerta che ti proponiamo oggi manca davvero poco, per cui sfrutta l’occasione e metti a segno il colpaccio su Amazon: grazie ad uno sconto clamoroso del 52%, il mouse potrà essere tuo ad un prezzo di soli 25 euro anziché 53 euro.

Super sconto per il mouse Logitech Signature M650

Il mouse Logitech Signature M650 è progettato per offrire una precisione incredibile ed un comfort assoluto. La sua forma ergonomica è ideale per mani grandi e per i mancini, garantendo una presa ottimale per ore di utilizzo senza affaticamento.

Grazie alla connettività Bluetooth Low Energy ed al ricevitore USB Logi Bolt, puoi collegare il mouse in modo rapido e senza problemi a diversi dispositivi. Inoltre, la tecnologia SilentTouch riduce il rumore dei clic fino al 90%, donandoti sempre la massima concentrazione.

Personalizza i tasti laterali con Logitech Options+ per un’esperienza di utilizzo ancora più efficiente. Con una durata della batteria di 24 mesi, questo mouse multidispositivo ti accompagnerà senza problemi nelle giornate lavorative su Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS o Android.

I modelli a disposizione stanno per finire, non pensarci troppo ed aggiungi al carrello il tuo nuovo mouse Logitech Signature M650 a meno di metà prezzo: arriverà a casa in men che non si dica, pronto a stupirti fin dal primo istante.