Mouse Logitech Pebble a quasi METÀ prezzo: il migliore a soli 16€

Tra i mouse più raccomandati sotto i 20 euro, Logitech Pebble si distingue per il design compatto, che assicura un’estrema portabilità, e per le sue eccellenti caratteristiche tecniche. Questo mouse è estremamente silenzioso, eliminando i fastidiosi “clic” che potrebbero disturbare chi ti sta vicino mentre lavori. Inoltre, la batteria offre una durata eccezionale.

Approfitta di uno sconto incredibile del 47% ed acquista oggi stesso il mouse Logitech Pebble a soli 16 euro invece di 29 euro su Amazon: non perdere tempo, l’offerta è valida per un periodo limitato.

Super offerta per il mouse Logitech Pebble

Il mouse Logitech Pebble può essere utilizzato sia tramite Bluetooth che in modalità wireless grazie al pratico ricevitore. È compatibile con i principali sistemi operativi come Windows, iPadOS e macOS: funziona perfettamente anche con i Chromebook. Questo mouse è uno dei più silenziosi sul mercato, con una riduzione del rumore del 90% rispetto ad altri modelli: stesse considerazioni per la velocissima rotella di scorrimento. Alimentato da comuni batterie AA, il dispositivo offre un’autonomia fino a 18 mesi.

Non perdere questa occasione ed aggiungi subito al carrello il mouse Logitech Pebble, risparmiando quasi la metà della spesa originale: arriverà direttamente a casa tua in tempi rapidissimi.