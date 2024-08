Mouse Logitech multi-dispositivo: con poco più di 50€ è già tuo

Il mouse Logitech M720 Triathlon è sinonimo di precisione, ergonomia ed estrema versatilità, potendo connettersi in contemporanea a PC, laptop, tablet e altri dispositivi compatibili. Con un semplice clic, puoi alternare tra i diversi apparecchi e scegliere tra modalità Bluetooth o Wireless. Inoltre, la sua costruzione solida assicura un utilizzo affidabile e duraturo nel tempo.

Cogli l’occasione e realizza subito l’ordine: il mouse Logitech M720 Triathlon è ora disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 36%, ad appena 51 euro rispetto al prezzo originale di 79 euro.

Minimo storico per il mouse Logitech M720 Triathlon

Come già accennato, il mouse Logitech M720 Triathlon supporta due modalità di connessione: tramite il ricevitore USB Logitech Unifying o attraverso la tecnologia Bluetooth Smart. Grazie alla funzione Easy Switch, è possibile cambiare velocemente fra tre dispositivi collegati. Con una batteria che dura fino a 24 mesi e una resistenza certificata fino a 10 milioni di clic, questo mouse è perfetto per l’uso quotidiano.

Il mouse Logitech M720 Triathlon è dotato di un puntatore con precisione di 1000 DPI e di una rotella di scorrimento ultra rapida. Presenti in tutto 6 pulsanti personalizzabili, per svolgere determinate operazioni in pochi istanti. Inoltre, il design ergonomico si adatta facilmente alla forma di qualunque mano, con una superficie in gomma morbida per un comfort ottimale.

Approfitta subito di questa incredibile offerta: aggiungi al carrello il mouse Logitech M720 Triathlon spendendo il meno possibile ed approfitta della spedizione rapida e gratuita per riceverlo al più presto a casa tua.