Mouse Logitech a soli 39,99€ con sconto 60%: precisissimo e autonomia colossale

Il Logitech MX Anywhere 2S Bluetooth Edition è un mouse wireless progettato per offrire precisione e versatilità su diverse superfici. Attualmente disponibile su Amazon Italia al prezzo scontato di 39,99€, con una riduzione del 60% rispetto al prezzo originale.

Si tratta di un’ottima opportunità per mettere le mani su un dispositivo affidabile e performante ad un prezzo straordinariamente competitivo. Ti consigliamo di fare in fretta: l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo mouse utilizza la tecnologia di tracciamento ad alta precisione Darkfield, che consente un controllo accurato su quasi tutte le superfici, incluso il vetro, con una risoluzione fino a 4.000 DPI. La connettività Bluetooth permette di collegare il dispositivo a un massimo di tre computer o dispositivi mobili, facilitando il passaggio tra di essi grazie alla tecnologia Easy-Switch.

La batteria ricaricabile offre un’autonomia fino a 70 giorni con una singola carica completa. Inoltre, una ricarica rapida di tre minuti fornisce energia sufficiente per un’intera giornata di utilizzo. Il design compatto ed ergonomico lo rende ideale per l’uso in movimento, garantendo comfort e controllo ovunque ci si trovi.

Tutti ottimi motivi per non farsi assolutamente scappare questa offerta: non perdere altro tempo e metti subito nel carrello il Logitech MX Anywhere 2S per averlo al prezzo ultra-competitivo di soli 39,99€!