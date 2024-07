Mouse gaming Logitech infallibile e personalizzabile ad appena 39€

Il mouse gaming Logitech G502 HERO combina funzionalità avanzate e qualità costruttiva eccellente: progettato per offrire prestazioni di alto livello in ogni situazione. Dotato di un sensore ad alta precisione e pulsanti programmabili, è ideale per i gamer più esigenti ma anche per chi cerca un dispositivo efficiente per lo studio o il lavoro al PC.

Approfitta subito dell’offerta su Amazon, il mouse Logitech G502 HERO è disponibile con uno sconto esclusivo del 17%: sii veloce ed acquistalo subito ad un prezzo di soli 39 euro rispetto ai 48 euro iniziali.

Torna in offerta il mouse Logitech G502 HERO

Il mouse Logitech G502 HERO garantisce una precisione estrema grazie al sensore ottico da 25600 DPI, che rileva anche i movimenti più marginali. Senza smoothing, filtraggio o accelerazione, offre un controllo impeccabile per un’esperienza di gioco fluida e reattiva.

Con 11 pulsanti programmabili e la rotella di scorrimento regolabile, il mouse Logitech G502 HERO consente una personalizzazione completa per soddisfare le esigenze di ogni utente. Il software Logitech G LIGHTSYNC permette di configurare l’illuminazione RGB, creando effetti visivi che riflettono il tuo stile di gioco. Il sistema di tensionamento a molla metallica dei pulsanti principali garantisce una risposta rapida ad ogni clic e il dispositivo può essere configurato al meglio con cinque pesi da 3,6 g.

Le scorte sono limitate, quindi agisci in fretta: aggiungi al carrello il mouse Logitech G502 HERO al prezzo più basso mai visto ed approfitta della consegna rapida e gratuita direttamente a casa.