Mouse Asus ROG: performance da pro gamer a un prezzo scontato del 34%

L’Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition è un mouse da gaming ultra-leggero progettato per i giocatori professionisti e ottimizzato per gli FPS competitivi, come CoD. Con l’offerta attualmente in corso su Amazon, può essere tuo a soli 106€ (invece di 159,90€). Non male per un mouse gaming di fascia premium.

Con un peso di soli 54 grammi, offre un’eccezionale maneggevolezza e velocità, ideale per chi cerca precisione e reattività durante le sessioni di gioco. Il sensore ROG AimPoint raggiunge una risoluzione di 36.000 DPI, con una velocità massima di 650 IPS e un’accelerazione di 50 G, garantendo una prestazione ottimale anche nei momenti più concitati.

Il mouse offre connettività wireless a 2.4 GHz, Bluetooth 5.1 e cablata tramite USB-C, rendendolo versatile per diversi setup di gioco. E’ stato realizzato in collaborazione con Aim Lab, che consente di calibrare e ottimizzare le impostazioni del mouse in base allo stile di gioco del singolo utente. La durata della batteria è impressionante, con fino a 90 ore di autonomia senza illuminazione RGB attiva.

Attualmente in offerta su Amazon a 106,00€, con uno sconto del 34% rispetto al prezzo originale di 159,90€: è una delle migliori scelte per i gamer che cercano prestazioni elevate ad un prezzo competitivo.