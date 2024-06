Moulinex Easy Fry & Grill XXL: perfetto per l'estate (-31%)

Fa troppo caldo per usare il forno e vuoi smettere di usare troppo olio, che fa male in cucina? Acquista subito la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill XXL in sconto del 31%, ma solamente per poco tempo. Si tratta di un modello ottimo e super performante ad appena 109,99€ invece di 159,99€. Non aspettare oltre!

Friggi senza olio con Moulinex Easy Fry & Grill XXL

La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill XXL è un elettrodomestico versatile e innovativo, progettato per semplificare e migliorare la cucina quotidiana. Con una capacità di 4,2L, questo modello è ideale per famiglie numerose o per chi ama ospitare amici e parenti, permettendo di preparare porzioni abbondanti tutte in una sola volta!

Dotata della tecnologia di circolazione dell’aria calda ad alta velocità, la Easy Fry & Grill XXL cuoce i cibi in modo uniforme e rapido, garantendo una doratura perfetta e croccantezza senza l’uso eccessivo di olio che fa male nella cucina di tutti i giorni. Questo non solo rende i piatti più sani, ma anche più leggeri, mantenendo il sapore e la consistenza desiderati.

Il pannello di controllo digitale di cui è provvisto e con cui devi gestirlo, inoltre, è super intuitivo e ti consente di selezionare facilmente le impostazioni desiderate tra i numerosi programmi preimpostati. In alternativa, potrai decidere di regolare manualmente tempo e temperatura per ricette personalizzate in base alle tue necessità!

La Easy Fry & Grill XXL è anche facile da pulire grazie al cestello e alla griglia antiaderenti e rimovibili, che possono essere lavati addirittura in lavastoviglie per darti zero disturbo. Non da meno, il design compatto e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi cucina, aggiungendo un tocco di eleganza ma senza occupare troppo spazio. Il nostro consiglio è di semplificarti la preparazione dei prossimi piatti con Moulinex finché lo sconto del 31% è attivo su Amazon!