Moulinex Easy Fry & Grill: friggitrice ad aria 2 in 1 da 4,2L per cucina fast

Vuoi agevolarti in cucina acquistando una friggitrice ad aria per preparare piatti buonissimi e sani in modo più semplice veloce? Allora non perdere questa straordinaria occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Moulinex Easy Fry & Grill da 4,2 litri a soli 87,99 euro, invece che 159,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

Dunque ricapitolando, grazie uno sconto del 31% sul prezzo originale più un ulteriore ribasso del 20% con il coupon, avrai un risparmio eccezionale di 72 euro sul totale. È chiaro che a una cifra del genere la vorranno tutti e quindi devi essere rapida. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Moulinex Easy Fry & Grill: cucina in modo più sano

La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill ti permetterà di fare tantissime preparazioni in modo molto più semplice e veloce senza nemmeno usare i fornelli. Ha un design compatto e pratico con un comodo pannello digitale sulla parte anteriore dove potrai scegliere le varie impostazioni.

Poi regolare la temperatura manualmente impostare anche un timer oppure avvalerti degli 8 programmi preimpostati che ti permetteranno di essere ancora più rapida. Il suo grande cestello da 4,2 litri è perfetto per cucinare fino a 6 persone. Potrai cuocere tutte le pietanze che desideri usando il 99% di olio in meno che dunque risulteranno meno calorici. Potrai usare anche il grill per carne e verdura. Il risultato saranno cibi morbidi all’interno e croccanti all’esterno.

Questa è davvero un’occasione più unica che rara e se non fai in fretta rischi di perderla. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill da 4,2 litri a soli 87,99 euro, invece che 159,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Ti ricordo che, se sei iscritta ai servizi Prime la riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonata fallo subito cliccando qui.