Moulinex Dual Easy Fry, prezzo imperdibile: oggi è tua a meno di 130€ (-28%)

La Moulinex Dual Easy Fry è dotata di due cestelli separati con una capacità totale di 8,3 litri, sufficienti per preparare pasti per 6-8 persone. Oggi è in offerta su Amazon con uno sconto estremamente allettante, che ne porta il prezzo a soli 129,99€.

I due cestelli permettono di cucinare due piatti diversi contemporaneamente, risparmiando tempo e ottimizzando la preparazione dei pasti. Il design compatto e moderno si integra facilmente in qualsiasi cucina.

La friggitrice offre 7 programmi di cottura preimpostati, tra cui grigliare, arrostire e disidratare. Questi programmi permettono di cucinare una vasta gamma di alimenti in modo sano, utilizzando poco o nessun olio. La tecnologia avanzata garantisce una distribuzione uniforme del calore, ottenendo risultati croccanti e gustosi​.

La Moulinex Dual Easy Fry è dotata di un pannello di controllo digitale con touchscreen, che rende la selezione delle impostazioni semplice e intuitiva. I componenti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie, facilitando la pulizia dopo l’uso. Inoltre, la friggitrice viene fornita con un’app dedicata che offre ricette e suggerimenti per sfruttare al meglio il dispositivo.

Grazie alla potente tecnologia di riscaldamento, la friggitrice raggiunge rapidamente la temperatura desiderata e riduce i tempi di cottura rispetto ai forni tradizionali. Questo non solo consente di risparmiare tempo, ma anche energia: insomma, una vera e propria rivoluzione in cucina. Non farti scappare questa occasione: acquistala subito a meno di 130€.