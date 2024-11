Motorola, tutto pronto per il nuovo Moto G 2025: le prime immagini

Motorola Moto G 5G (2025) sta arrivando. I primi rendering pubblicati in rete, grazie alla collaborazione tra 91mobiles e Steve Hemmerstoffer (OnLeaks), offrono un’anteprima circa il design del telefono.

In linea generale, il nuovo smartphone di Motorola conserva alcune caratteristiche estetiche del modello precedente, mantenendo un display piatto da 6,6 pollici con cornici sottili, nonostante quella inferiore rimanga più pronunciata.

Motorola Moto G 2025: eccolo in tutto il suo splendore

Immagini

Una delle modifiche più evidenti studiate da Motorola riguarda il modulo fotografico posteriore, che ora presenta una configurazione a tre sensori: un bel passo in avanti rispetto alla doppia fotocamera della versione 2024. Questo modulo di forma quadrata include anche un flash LED e potrebbe integrare la lente ultra-grandangolare.

Le dimensioni dello smartphone Motorola parrebbero essere ormai confermate: 167,2 x 76,4 x 8,17 mm, con uno spessore che raggiunge i 9,6 mm considerando la sporgenza della fotocamera.

Il design del Moto G 5G (2025) mantiene alcuni elementi tra i più apprezzati dagli utenti, come il jack per le cuffie da 3,5 mm che Motorola ha posizionato accanto alla griglia dell’altoparlante, nella parte inferiore del dispositivo. Sul lato sono presenti i pulsanti del volume ed il tasto di accensione, confermando un layout familiare per i fan della serie.

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, non ci sono ancora dettagli ufficiali. Tuttavia, è lecito aspettarsi miglioramenti hardware rispetto al modello del 2024, come un processore più potente o una batteria migliorata, oltre alla nuova configurazione a tripla fotocamera appena descritta. Nel complesso, Motorola sembra voler mantenere l’equilibrio tra prestazioni, funzionalità e prezzo competitivo, puntando a confermare il Moto G 5G come una scelta più che convincente anche per il prossimo anno.