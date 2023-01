Motorola ThinkPhone: il primo smartphone "business-oriented"

In queste settimane abbiamo molto sentito parlare del famigerato device chiamato ThinkPhone di casa Lenovo. Con grande sorpresa abbiamo appreso che farà parte del marchio Motorola e sarà un telefono ispirato ai laptop della casa madre, i ThinkPad.

Effettivamente, se conoscete questi dispositivi, ricorderete benissimo che fanno parte di Lenovo, però la società deve aver deciso all’ultimo di spostare il device da un brand ad un altro per via dell’enorme popolarità che stanno riscuotendo i gadget di Motorola negli ultimi tempi.

Se torniamo indietro nel tempo poi, anni fa Lenovo aveva deciso di concentrarsi meno sugli smartphone per dedicare questa attività a Motorola, focalizzandosi però sui laptop. Si è rivelata una buona mossa, giusta anche per i clienti affezionati all’azienda Motorola. Ora scopriamo che arriverà sul mercato il primo device “business-grade”; si chiamerà Motorola ThinkPhone.

Motorola ThinkPhone: un primo teaser online

Il nuovo dispositivo è molto atteso; sarà un prodotto davvero interessante (almeno sulla carta). Probabilmente, la compagnia lo presenterà durante il suo evento al CES 2023 di Las Vegas in corso in questi giorni. Ora, prima del debutto, la società ha pubblicato un primo teaser su Twitter stuzzicando la curiosità dei fan.

Dalla foto trapelata possiamo vedere il design del dispositivo; vediamo che somiglierà molto ai telefoni di Motorola, con un look ispirato ai PC ThinkPad ma anche al Razr HD. Il pannello posteriore avrà una trama in fibra di carbonio e ci sarà anche il logo “ThinkPhone by Motorola”, con la “i” tinta di rosso. Allo stesso modo, anche il pulsante a lato sarà tinto di questo colore, al pari di quanto abbiamo con i laptop del marchio. Il telaio sarà invece in alluminio. Per il resto richiama molto il Moto X40 da poco annunciato in Cina, con schermo flat, cornici sottili e foro per la selfiecam.

Posteriormente troveremo un modulo fotografico composto da tre ottiche con la dicitura “50 Megapixel” e sotto la scocca un processore Snapdragon 8+ Gen 1. Android 13 sarà il software con skin personalizzata; per avere più dettagli occorrerà aspettare ancora poche ore. Oggi ci sarà il keynote del marchio al CES; restate connessi con noi.

