Lenovo ThinkPhone si mostra online: ecco come sarà

Il nuovo Lenovo ThinkPhone è appena emerso in rete; sono trapelate delle nuove immagini promozionali su Twitter grazie ad un noto insider.

Come molti di voi sapranno, da diverso tempo parliamo di quella che sarà la prima ammiraglia non-gaming di Lenovo; si chiamerà ThinkPhone e il suo moniker richiama, ovviamente, quello dei laptop famosi del brand. Pensate che ha anche ottenuto la certificazione cinese 3C, quindi il suo debutto sembra essere vicino.

Come suggerisce il nome, sarà un prodotto business-oriented, destinato ad un target di professionisti che già utilizza device come il ThinkPad e similari. Avrà caratteristiche incentrate alla produttività.

Lenovo ThinkPhone: i nuovi dettagli emersi in rete

Possiamo constatare che il telefono avrà un design molto simile a quello della controparte di Motorola, il Moto X40. Vediamo un form factor compatto con tre pulsanti sul frame destro e un ulteriore tasto colorato di rosso sul bordo sinistro.

ThinkPhone

8+ Gen 1

Android 13

68W pic.twitter.com/OlziO1ie36 — SnoopyTech (@_snoopytech_) December 27, 2022

Questo dispostivo avrà caratteristiche simili a quelle che abbiamo sui Samsung top di gamma o con i vari iPhone di Apple. Citiamo la possibilità di utilizzarlo come webcam per i laptop, proprio come i melafonini. In più disporrà di funzionalità simil-Dex.

Presenterà una back cover con una finitura molto particolare sul pannello posteriore e sarà certificato IP contro acqua e polvere. Vediamo un modulo fotografico con tre sensori e sotto la scocca invece, ci sarà un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria sarà da 5000 mAh con ricarica da 68W. Non conosciamo la data di lancio, ma vi terremo aggiornati.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che Motorola Moto G32, il mediogamma più economico che vi sia, è in sconto a soli 169,90€ su Amazon con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo. È un ottimo prezzo, fate presto se siete interessati.

