Motorola sta lavorando ad uno smartphone rollable

Si parla sempre più spesso di quale marchio di telefonia lancerà per primo uno smartphone rollable. Purtroppo, LG era in prima linea in questo settore ma a un certo punto ha deciso di “foldare” e lasciare il mercato nell’aprile dello scorso anno. OPPO ha lavorato al suo primo device che si arrotola ma non lo ha mai rilasciato in commercio. Adesso però, emerge un nuovo report che suggerisce che anche Motorola stia lavorando su un device con questa caratteristica. Riuscirà il colosso della casa alata a battere tutti sul tempo?

Stando a quanto rivelato da 91mobiles, sembra che il terminale di Motorola ha il nome in codice “Felix” e pare che sarà completamente differente dagli altri arrotolabili che abbiamo visti. Per esempio, questi telefoni sembreranno dei normalissimi smartphone dall’esterno, ma con pulsanti appositi, “mostreranno” le parti di pannello extra, diventando così dei tablet compatti.

Cosa sappiamo del rollable di Motorola?

Le indiscrezioni suggeriscono che il rollable del marchio americano di proprietà di Lenovo avrà uno schermo flessibile che si aprirà verticalmente. Quando sarà compatto, parte dello schermo sarà avvolta nella parte inferiore e rivolta all’indietro. Cosa significa? Che avremo un gadget tascabile. Non sappiamo come si chiamerà.

Ad ogni modo, pare che questo Felix sia in lavorazion e sia ancora nella prima fase prototipale; ad oggi la compagnia non ha un prototipo funzionante di questo prodotto e il software che è in esecuzione (secondo quanto si legge), pare che sia una versione modificata ad hoc di quello per Edge 30 Pro, il super flagship che oggi è in sconto su Amazon a soli 664,00€.

Verosimilmente, potrebbero volerci anche diversi mesi prima di vedere un articolo simile in commercio. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un rollable tascabile? Noi vi invitiamo a restare connessi per tutte le ultime novità del mondo tech, e non solo.