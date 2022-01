Motorola: sta arrivando un tablet che sfiderà iPad Air di Apple

Moto Tab G70 è il prossimo tablet midrange di casa Motorola: presenterà un display 2K, batteria da 7.700 mAh e molto altro. Al momento sembra che debutterà solo in India, ma ci aspettiamo un rilascio globale nei mesi a venire.

Cosa sappiamo del nuovo tablet Moto Tab G70 di Motorola?

L'azienda di proprietà di Lenovo si prepara a lanciare presto un nuovo tablet Android. Si chiamerà Moto Tab G70 e arriverà India, ma sappiamo che dovrebbe esserci alle porte anche il debutto globale dello stesso. Il Moto Tab G70 sarà disponibile tramite Flipkart (in India). Il sito di e-commerce ha rivelato tutte le specifiche e le caratteristiche del dispositivo, compreso il design e le immagini. A differenza del Tab G20, lanciato qualche mese fa, il Tab G70 sembra un'offerta di fascia media, in grado di sfidare iPad Air di Apple.

Partendo dallo schermo, il tablet offrirà un display LCD 2K da 11 pollici con una risoluzione di 2000 x 1200 pixel. È un pannello certificato HD per riprodurre contenuti di alta qualità su app OTT e offre fino a 400 nit di luminosità di picco.

Il display è completato da una configurazione a quattro altoparlanti con supporto per Dolby Atmos e questo lo rende un device adatto all'intrattenimento. Sotto il cofano, il tablet è alimentato dal SoC MediaTek Helio G90T che si carica a 2,05 GHz. Questo è abbinato a 64 GB di memoria interna e 4 GB di RAM insieme al supporto per schede microSD fino a 1 TB.

All'interno, il dispositivo racchiude una batteria da 7.770 mAh supportata da una soluzione di ricarica rapida da 20 W. C'è una fotocamera da 13 MP sul retro e uno snapper da 8 MP sulla parte anteriore per videochiamate e selfie. Sul fronte del software, il Tab G70 funziona su Android 11, offrendo un'esperienza quasi stock. In termini di connettività, ottieni Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz e 5 GHz, LTE e Bluetooth 5.1.

Altre caratteristiche includono lo spazio di intrattenimento di Google, il design idrorepellente IP52, l'area per i bambini by Google, la certificazione TUV per la protezione degli occhi, il doppio microfono. È interessante notare che l'elenco conferma anche i pin pogo per la connessione con una tastiera esterna, il che significa che la società potrebbe annunciare anche accessori aggiuntivi.

Il tablet sarà disponibile solo nelle opzioni Wi-Fi e Wi-Fi+LTE. Sappiamo che peserà 490 grammi e misurerà 258,4 x 163 x 7,5 mm.