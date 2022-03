Motorola: sta arrivando il nuovo Moto G 5G (2022)

In queste ore sono emersi i render CAD relativi al nuovo midrange di casa Motorola: il Moto G è da sempre uno dei telefoni più apprezzati da utenti e recensori internazionali. Fin dal suo debutto infatti, si è contraddistinto per un rapporto qualità-prezzo eccellente e per le prestazioni superiori alla media.

Ora siamo arrivati alla generazione Moto G 5G (2022) e presto verrà rilasciato sul mercato. I render CAD sono stati condivisi da Steve Hemmerstoffer in collaborazione con Prepp.in.

Motorola Moto G 5G (2022): cosa sappiamo?

Sappiamo che il colosso di proprietà di Lenovo sta lavorando duramente al nuovo mediogamma e che questo device (avente nome in codice “Austin”) verrà commercializzato con il moniker “Moto G 5G (2022)”. Sostituirà il midrange dello scorso anno che presenta lo Snapdragon 750G.

Fra le altre cose, il dispositivo ha il numero di modello XT2213 e si dice che misuri 165,4 x 75,8 x 9,3 mm e che disponga di un display da 6,6 pollici.

Dai rendering notiamo un pannello con cornici strette ma con un mento spesso. Posteriormente troveremo tre sensori con il principale da 50 Mpx. Non mancherà il batwing con all'interno il logo dell'azienda.

Presente poi il classico bilanciere del volume, il tasto di accensione che funge anche da fingerprint e il jack da 3,5 mm per le cuffie. Non manca una porta USB C e la griglia dello speaker.

Lo schermo supporterà la risoluzione HD+ e ci sarà un processore MediaTek coadiuvato da 4 GB di RAM. Non mancheranno altri modelli e configurazioni varie ed eventuali.

Tornando alla fotocamera, si dice che questa sarà la sua formazione:

Sensore principale da 50 megapixel (S5KN1SQ03);

snapper macro da 2 megapixel;

lente per scatti con bokeh attivo da 2 megapixel (GC02M1).

Per i selfie, ci sarà uno snapper da 13 megapixel (Hi-1336).

Non sappiamo quali siano gli altri dettagli de se queste saranno veramente le sue specifiche; ad ogni modo, dovrebbe avere un costo contenuto, probabilmente intorno ai 200€.