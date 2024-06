Motorola presenta i nuovi Razr 50, Moto G85 e c'è anche Moto Tag

Motorola ha appena presentato una serie di interessanti prodotti: la nuova famiglia degli smartphone pieghevoli Razr 50, il primo membro della famiglia Moto G con il display senza bordi, vale a dire Moto G85, ed infine il primo dispositivo di localizzazione targato Motorola, ossia Moto Tag.

Tutte le novità di Motorola: prezzi e disponibilità

Partiamo da Motorola Razr 50 Ultra e Razr 50, i nuovi smartphone in formato “tascabile” che mettono la potenza dell’IA nelle mani degli utenti. Entrambi i dispositivi sono equipaggiati con ampi display esterni: Razr 50 Ultra vanta il pannello attualmente più grande del settore, pari a ben 4,0″. Inoltre, per la prima volta, gli utenti Razr avranno accesso all’app preinstallata Gemini di Google proprio dal display esterno.

Come detto, spazio anche per il nuovo Moto G85 che, al pari del suo diretto predecessore, promette di stupire il pubblico con il primo display curvo per la sua categoria. Che si tratti di catturare i momenti speciali della vita, restare connessi quando si è in movimento o semplicemente godersi un po’ di meritato relax, questo dispositivo è pensato per integrarsi al massimo nella vita dell’utente e migliorare le sue esperienze quotidiane.

L’ecosistema Motorola si arricchisce poi di un nuovo dispositivo di tracciamento e localizzazione, che mette al primo posto la privacy dell’utente. Moto Tag è realizzato per tenere traccia degli oggetti personali più importanti: un device elegante, con avanzato sistema di sicurezza, semplice da utilizzare e compatibile con la maggior parte degli smartphone Android in commercio.

Motorola Razr 50 Ultra è disponibile in Italia ad un prezzo di partenza di 1199€, mentre il Razr 50 arriverà nel mese di luglio ad un prezzo di partenza di 899€. Moto G85 5G potrà essere acquistato nei prossimi giorni a 349€, mentre Motorola Tag sarà disponibile in Italia a partire da fine luglio, ad un prezzo di partenza di 39,90€.