Motorola Razr 50 Ultra in offerta su Amazon: il prezzo è super (-444€)

Il Motorola Razr 50 Ultra diventa sempre più interessante ed è oggi la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un dispositivo pieghevole. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il dispositivo con un prezzo scontato di 755 euro (con 444 euro di sconto rispetto al listino) e con la possibilità di pagare in 12 rate mensili, senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Razr 50 Ultra: la scheda tecnica

Il Motorola Razr 50 Ultra è il pieghevole da prendere oggi. La sua scheda tecnica, infatti, non ha punti, grazie alla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, una garanzia in termini di prestazioni, affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage UFS 4.0. Lo smartphone è dotato di una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 45 W e ricarica wireless.

Il punto di forza dello smartphone è rappresentato dal display pieghevole da 6,9 pollici pOLED affiancato da un display pOLED da 4 pollici posizionato sulla scocca esterna e che consente di sfruttare lo smartphone anche da chiuso. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Razr 50 Ultra con un prezzo scontato di 755 euro e con la possibilità di pagare in 12 rate mensili. L’offerta è disponibile qui di sotto ed è valida solo per alcune colorazioni della gamma del pieghevole di Motorola.