Motorola Razr 50 Ultra: crolla il prezzo su Amazon (-424€), è il pieghevole da prendere

Il Motorola Razr 50 Ultra si conferma, sempre di più, come uno dei migliori smartphone da prendere in questo momento, soprattutto se si è alla ricerca di uno smartphone pieghevole, una tipologia di dispositivo sempre più richiesta. Con la nuova offerta Amazon, valida in occasione del periodo del Black Friday, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 775 euro invece di 1.199 euro. Si tratta di uno sconto di 424 euro rispetto al prezzo di lancio. Il pagamento può avvenire anche in 12 rate mensili, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Razr 50 Ultra: nuovo minimo su Amazon

Il Motorola Razr 50 Ultra è dotato di un’ottima scheda tecnica con il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM, 512 GB di storage e da un display pieghevole pOLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD + e refresh rate di 120 Hz. C’è anche un display esterno da 4 pollici. Lo smartphone ha una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W e alla ricarica wireless da 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con Android 15 in arrivo.

