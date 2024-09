Motorola Razr 50: è in arrivo una versione molto più economica

Sembra che Motorola abbia in serbo ancora parecchie sorprese per la serie Razr. Oltre al lancio del Razr 50 previsto in India per il 9 settembre, una versione “lite” dello smartphone pieghevole potrebbe essere in fase di sviluppo: stiamo parlando di Motorola Razr 50s.

Cosa sappiamo al momento su Motorola Razr 50s

Il sito MySmartPrice ha scoperto l’esistenza di un Motorola Razr 50s all’interno del database di certificazione HDR10+, confermando il nome del nuovo dispositivo e, soprattutto, la presenza della tecnologia HDR nel display.

La “s” nel nome del Razr 50s indica solitamente una variante più economica nella gamma Motorola: un dispositivo dal prezzo decisamente più accessibile. Al momento, non ci sono molti dettagli oltre alla certificazione del display, ma questa potrebbe rappresentare la risposta di Motorola alla crescente domanda di smartphone pieghevoli economici.

Dal punto di vista estetico, non dovrebbe cambiare molto rispetto al modello principale: le differenze coinvolgerebbero soprattutto i materiali ed i componenti hardware. Tuttavia, dato che Motorola Razr 50 include uno schermo esterno da 3,6 pollici con protezione Gorilla Glass Victus ed una fotocamera da 50 MP, non è escluso che anche il Razr 50s adotti alcune di queste caratteristiche, magari in forma più “umile”.

È inoltre possibile che il dispositivo riceva presto altre certificazioni, come Geekbench, rivelando ulteriori dettagli sulla scheda tecnica. Ovviamente, continuate a seguirci per non perdere tutte le nuove anticipazioni sul misterioso Motorola Razr 50s.